Verso Cagliari-Palermo: Ranieri senza Lapadula, Rog e Mancuso

“Sono soddisfatto di questo ritiro, ho visto un gruppo molto compatto e unito. Unico problema? Gli infortuni”. Così Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, dal ritiro della Valle d’Aosta. Il primo avversario ufficiale del Palermo ha terminato il 4 agosto gli allenamenti della pre-stagione e adesso, proprio come i rosanero, si prepara in vista dei trentaduesimi di Coppa Italia. Ci arriverà dopo un cammino senza sbavature ma con qualche acciacco. In primis, Ranieri dovrà valutare bene le condizioni di Gianluca Lapadula. L’attaccante peruviano si è sottoposto ad un intervento chirurgico al naso e ha saltato gran parte della preparazione.

Lavoro fisioterapico per Mancuso che solo negli ultimi giorni però si è aggregato al gruppo. Loro due, insieme a Rog e Desogus, sono quasi certi di non esserci per la sfida contro il Palermo di Eugenio Corini in programma il 12 agosto alle 21. L’allenatore romano spera quanto meno di recuperare Radunovic e Jankto, alle prese con dei problemi fisici e impegnati negli ultimi giorni in un lavoro personalizzato. Il ritiro che è iniziato dal 10 luglio in Sardegna e che è terminato tre giorni fa in Val D’Aosta, ha portato con sé comunque un bilancio più che positivo.

I rossoblù sono infatti usciti indenni da tutti i match disputati. Vittorie contro Olbia, Roma U19, Juventus Next Gen e Como e pareggio allo stadio Francis Le Blé contro i francesi del Brest. Un percorso netto che fa sperare anche in vista del primo impegno ufficiale contro il Palermo, all’Unipol Domus, (e poi, a ruota contro Torino e Inter in serie A). Dopo qualche giorno di riposo, il Cagliari tornerà a lavorare domani presso il centro sportivo di Assemini, dove inizierà ufficialmente la settimana che porta al match contro i siciliani.