Il Palermo torna ad allenarsi a Veronello: prove di formazione in vista del match contro il Cagliari

Il Palermo riprende la preparazione oggi, dopo due giorni di riposo, in vista del match di Coppa Italia contro il Cagliari. I rosanero saranno impegnati nei trentaduesimi di finale: il calcio d’inizio sarà sabato 12 agosto alle ore 21.15. La squadra si è ritrovata a Veronello per l’ultimo step della preparazione prima dell’inizio della stagione. Tutti gli allenamenti saranno a porte chiuse.

I rosanero staranno pochi giorni prima della partenza di venerdì per la Sardegna dove effettueranno la rifinitura. Quelli presso il centro sportivo Veronello Resort di Calmasino saranno giorni determinanti quelli per Corini, che deve sciogliere gli ultimi dubbi in vista del primo match ufficiale della stagione. Da capire se chi ha avuto affaticamenti muscolari e infortuni riuscirà a recuperare in tempo. Quello che desta maggiori preoccupazioni è Aurelio, al momento l’unico terzino sinistro di ruolo, che a causa di un sovraccarico muscolare al retto femorale destro non si allena con i compagni da più di 10 giorni.

Corini spera di recuperarlo, ma, anche se dovesse essere arruolabile, il tecnico dovrebbe dare priorità a Ceccaroni. Da valutare anche la condizione di Valente e Di Mariano, entrambi in fase di recupero, ma che non hanno potuto svolgere tutta la preparazione pre campionato a causa degli infortuni.

Per il resto, salvo defezioni di questi giorni, Corini non dovrebbe avere molti dubbi sulla formazione che scenderà in campo a Cagliari con Pigliacelli in porta, Mateju, Lucioni, Marconi e Ceccaroni in difesa. A centrocampo verso la prima da titolare della stagione per Gomes, Stulac e Vasic, con Damiani che potrebbe essere confermato dal primo minuto in campo dopo l'amichevole contro il Trento. Insigne e Brunori in avanti.