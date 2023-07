Formula 3, Gabriele Minì vince la sprint race a Budapest: Bortoleto verso il titolo

Arriva la seconda vittoria in Fia Formula 3 championship per il palermitano Gabriele Minì. Il pilota ha dominato la sprint race di sabato a Budapest dopo essere partito in pole. Minì adesso è a cinque punti dal secondo posto in classifica, occupato dallo spagnolo Pepe Martì. Al primo posto il brasiliano Gabriel Bortoleto che nella gara di Budapest è arrivato subito dopo il palermitano.

Non è stata una gara sprint facile per il 18enne di Marineo che alla prima curva è stato subito sorpassato da Nikita Bedrin partito affiancato in pole insieme a Minì. Il pilota non si è perso d'animo e ha fatto registrare il giro più veloce al successivo passaggio e al nono passaggio sotto le tribune è ripassato in testa. Poi una safety car chiamata a causa di un fuori pista di Sebastian Montoya che ha ricompattato il gruppo e una breve virtual safety car per una serie di incidenti. Minì ha mantenuto la testa della gara ottenendo la prima posizione. Bello lo scontro per la seconda posizione tra Bortoleto e Bedrin. Alla fine l'ha spuntata il brasiliano che ha consolidato la sua leadership in classifica.

Prima del via c'è stata un'investigazione ai domani nella Feuture race il pilota palermitano partirà dalla sesta fila, mentre Bortoleto partirà in terza. La diretta della gara sarà alle 8.25 su Sky F1.