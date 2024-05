Palermo, play off ancora da raggiungere: tra scontri diretti e classifica avulsa ecco cosa può accadere

Il Palermo è ad un passo dai play off, basta un punto da conquistare nelle prossime due partite, in casa contro l'Ascoli o fuori casa contro il Sudtirol, per accedere alla fase che determinerà l'ultima squadra che accederà in Serie A. Al momento i rosanero si trovano al sesto posto in classifica con 52 punti e l'unica certezza è che non potranno arrivare più in alto in virtù degli 8 punti di distanza dal Catanzaro che la precede. Arrivare sesti, non è da poco, visto che potrebbe giocare il primo turno dei play off in casa, ma deve difendersi dalla Sampdoria che, adesso, si trova a tre punti e dal Brescia che è a 4 lunghezze.

Il nono posto, che non consente la partecipazione alla fase finale per accaparrarsi l'ultimo posto disponibile per la Serie A, dista, invece, 6 punti rispetto alla coppia formata dal Sudtirol e dalla Reggiana.

Due gli elementi dai quali partire: il Palermo per non partecipare ai play off dovrebbe perdere le ultime due partite e contestualmente Brescia, Sampdoria e Sudtirol vincerle tutte. Altro aspetto, se il Palermo dovesse perdere le ultime due partite e Sudtirol e Reggiana (squadra di Nesta che il 5 gioca contro la Sampdoria) dovessero vincere le loro due, in caso di arrivo a pari punti, la classifica avulsa premierebbe la Reggiana.