Gabriele Minì delude in Feature race: dopo la vittoria del sabato arriva un sedicesimo posto

Mancano due appuntamenti con quattro corse in programma alla fine del campionato Fia di Formula 3 e si spengono quasi definitivamente le residue speranze di un aggancio del pilota di Marineo Gabriele Minì alle prime posizioni. Dopo la Sprint race vinta ieri, che aveva portato il palermitano al quinto posto in classifica, è arrivato un risultato incolore e senza punti nella Feature race di oggi corsa nel circuito ungherese. Minì, partito dalla sesta fila, ha taglio la bandiera scacchi, alla fine della gara, sedicesimo. Un weekend fatto di alti e bassi, con le prove di venerdì andate male, con il primato del sabato che aveva illuso per un aggancio al secondo posto e la debacle di oggi. All'Hungaroring di Mogyoród, una gara in salita per Minì che ha da subito avuto problemi con un set di gomme usate. Una prestazione sotto tono sin dal quarto giro, quando il pilota siciliano è stato sorpassato finendo in 15esima posizione. Monoposto troppo lenta rispetto ai primi della classe e nuovi sorpassi. A sei giri dalla fine, Minì dal 17esimo posto è riuscito a risalire al 16esimo grazie ad uno scatto d'orgoglio, ma la rimonta non ha portato punti e ha fatto scivolare il 18enne al settimo posto nella classifica generale.

A tagliare per primo il traguardo è il britannico Zac O’Sullivan che porta a casa 28 punti e si piazza in seconda posizione a 33 punti di distanza dal pilota brasiliano Gabriel Bortoleto che è andato a punti anche oggi arrivando sesto. Bortoleto domina ancora la classifica ma adesso deve guardarsi le spalle da un lanciatissimo O'Sullivan. Secondo alla bandiera a scacchi Dino Beganovic, terzo l'italiano Franco Colapinto di Mp Motorsport. Il prossimo weekend, dal 28 al 30 luglio, si corre a Spa Francorchamps, per le gare del penultimo appuntamento. Poi lo sto di un mese e la doppia sfida decisiva dal 1 al 3 settembre a Monza.