Palermo, ok all'aumento della capienza della piscina: 450 spettatori per Telimar-Ortigia

Ampliata la capienza della piscina comunale di Palermo: saranno 450 gli spettatori che potranno assistere alla partita tra Telimar e Ortigia Siracusa, gara due della finale terzo /quarto posto di pallanuoto serie A1. La decisione, tanto sperata, è arrivata oggi, in tarda mattinata, da parte di un'apposita commissione pubblico spettacolo.

Una buona notizia per il Telimar che quest'anno ha dovuto giocare sempre senza pubblico, per inagibilità delle tribune, eccetto nell'ultima partita contro la Pro Recco quando era stato permesso l'ingresso soltanto a 200 persone. Il 20 maggio, alle ore 18, i palermitani potranno così contare sul pubblico che potrebbe rivelarsi l'uomo in più nell'acceso e decisivo derby che vale una stagione. La semifinale si giocherà al meglio delle tre gare, chi vincerà conquisterà il terzo posto in classifica e l'accesso ai preliminari della Champions, chi perderà otterrà comunque l'ingresso alla Len Euro Cup.

Spalti ridotti non solo per le gare di pallanuoto ma anche per il nuoto. Oggi e domani, infatti, alla piscina comunale si disputa la quarta prova regionale esordienti (Sicilia Occidentale) e anche in questa occasione la capienza sugli spalti è ridotta. Gli organizzatori hanno previsto un solo pass d'ingresso per atleta.

