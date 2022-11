Atletica, Anna Incerti chiude la carriera nella sua Bagheria

L’ultimo ciak della storia sportiva di Anna Incerti è stato girato oggi in quella Bagheria dove lei è cresciuta e ha mosso i primi passi di una splendida carriera. L'azzurra ha chiuso con l’atletica, a 42 anni, immersa dall’affetto della sua gente, nel corso del Trofeo Equilibra - Trofeo del Mare. Gara al maschile vissuta sul duello fra Egide Ntakirutimana e Yohanes Chiappinelli, con il primo che all’inizio del terzo giro ha impresso la decisiva accelerazione che gli ha consentito di tagliare per primo il traguardo con una manciata di secondi sull'azzurro, che corre per la sezione atletica Carabinieri di Bologna. Per il burundese tesserato per la Quercia Trentingrana il tempo finale di 29'07, ben lontano dal suo primato personale (27'24"59). Secondo Chiappinelli, fresco di convocazione al raduno pre Europei di corsa campestre, con il tempo di 29'11. Terzo, autore di una splendida prova, il giovane e talentuoso Zouhir Sahran (Milone Siracusa) in 30'36.

La gara al femminile ha visto il successo di Anna Incerti (37'05): una passerella onorata con tanto impegno per l’azzurra, che ha chiuso la sua carriera con la maglia dell’Assindustria. "Oggi è una bellissima giornata - le parole di Anna Incerti - perché ho chiuso la mia carriera a Bagheria, dove ho vissuto e dove tutto è iniziato". "Una passerella per questa gente che mi ha sempre incitato e amato. Corro da una vita, adesso a 42 anni è arrivato il momento di fermarmi. Adesso avrò più tempo per me e soprattutto per la mia famiglia", ha aggiunto la maratoneta azzurra, campionessa europea a Barcellona 2010. Alle spalle della Incerti (seguita passo dopo passo dal suo tecnico di una vita, Tommaso Ticali) è giunta Federica Cernigliaro (Atletica Bagheria), che ha mancato la clamorosa rimonta solo per pochi secondi, fermando il crono a 37'14. Terza, infine, la vincitrice della passata edizione, Alice Mammina.

