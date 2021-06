Torna il Running Sicily, tre tappe e partenza da Terrasini

Dopo la sospensione nel 2020 a causa della pandemia, torna domani il Running Sicily, circuito di corsa su strada giunto all’ottava edizione. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Agex di Nando Sorbello, sarà articolata quest’anno in tre tappe: la XX Maratonina di Terrasini in programma domani, domenica 27 giugno (organizzata dall'Associazione Media@); il X Trofeo Podistico “Le antiche vie di Trappeto” del 19 settembre (organizzata dal Club Atletica Partinico) e si concluderà il 17 ottobre con la Palermo International Half Marathon.

"È un ritorno alla corsa su strada ed un ritorno, in qualche modo, alla vita normale, anche se tutte le tappe del Running Sicily si svolgeranno nel massimo rispetto delle misure di prevenzione dal covid – ha sottolineato Nando Sorbello – anche questa edizione è stata organizzata tenendo conto delle peculiarità della manifestazione, e cioè di unire l’amore per la corsa a quello per la natura, la cultura e la storia. Possiamo contare su partner appassionati che ci supporteranno fornendo agli atleti tutta una serie di servizi che hanno sempre avuto il gradimento dei partecipanti".

Al termine del circuito sarà stilata una classifica finale comprendente la somma dei migliori 2 punteggi ottenuti nelle 3 tappe di Terrasini, Trappeto e Palermo. Saranno premiati nella cerimonia finale, che sarà organizzata a fine anno in una location diversa da quella delle gare, i primi 3 classificati maschile e femminile nelle categorie: JF/PF/SF – JM/PM/SM – M35 – F35 – M55 – F55- M60 – F60 – M65 – F65 – M70 ed oltre – F70 ed oltre. In più, saranno premiati anche i primi 6 classificati maschili e femminili nelle categorie: M40 –F40 – M45 – F45 - M50 – F50.

"Già la prima tappa di domani sarà di assoluto prestigio – ha aggiunto Sorbello – la Maratonina di Terrasini (partenza alle ore 7.30, ndr) gode del marchio Bronze della Fidal e sarà valida come Campionato regionale master di società, mentre l’epilogo, e cioè la Palermo International Half Marathon, che nel 2019 assegnò 6 maglie tricolori individuali e 2 a squadre nella Mezza Maratona (con vittoria di Anna Incerti tra i senior nelle donne e Neka Crippa tra gli uomini), sarà valida, tra l’altro, quest’anno per il Campionato italiano Paralimpico di Mezza Maratona".

L’organizzazione del Running Sicily, grazie all’accordo con U4FIT, offre gratuitamente a tutti i partecipanti piani di allenamento sviluppati da Personal Trainer qualificati. Utilizzando la piattaforma U4FIT sarà possibile prepararsi al meglio per le gare in programma con allenamenti specifici per le varie distanze previste.

Il cuore di U4FIT è un'innovativa applicazione mobile per il running, frutto di vari anni di ricerca universitaria. L'applicazione ha infatti l'avanzata tecnologia di Personal Trainer Virtuale, che guida lo sportivo passo-passo, vocalmente e visivamente, a svolgere correttamente l'allenamento previsto. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.u4fit.com o contattando u4fit all'indirizzo email: info@u4fit.com.

