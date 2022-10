Euro Cup: bene l'Ortigia, il Telimar perde e ora gioca la sfida decisiva con il Barcellona

Terza giornata per il secondo turno di Euro Cup.

Passo falso per il Telimar Palermo che viene sconfitto 14-12 (3-2, 3-4, 4-2, 4-4) dai francesi dell’EN Tourcoing che volano in testa al gruppo C con sei punti. I transalpini conducono 11-8 in avvio di quarto periodo; i siciliani rientrano con le reti di Irving e Del Basso (11-10). Successivamente doppio botta e risposta: quello tra Durik ed Hooper fissa il 12-11 e quello tra Marzouki e Del Basso il 13-12. Al Telimar non riesce mai l'aggancio e Zivkovic a novanta secondi dalla fine sigla il 14-12 finale. Oggi il Telimar affronterà, alle 10 la CN Barcelona in un vero e proprio spareggio per la qualificazione alla fase successiva.

L'Ortigia Siracusa, già certa del passaggio agli ottavi con una giornata d’anticipo, chiude invece con la quarta vittoria in altrettanti match, battendo 10-8 (1-1, 3-2, 3-2, 3-3) la Steaua Bucarest. Sempre in controllo della partita, i biancoverdi, avanti anche +3 nel terzo tempo (6-3 e 7-4), soffrono solo nel finale con i romeni, che si riportano tre volte sul -1 (7-6. 8-7, 9-8). L'aggancio non riesce e Francesco Condemi a fil di sirena timbra il 10-8 finale.

© Riproduzione riservata