Euro Cup, il Telimar lotta ma cede al Barcellona e viene eliminato

Manca la qualificazione agli ottavi di finale di Len Euro Cup per un soffio il Telimar Palermo. A Duisburg, in Germania, nell’ultima giornata del Girone C del secondo turno preliminare il club dell’Addaura cede di misura al Barcelona 11-12 al termine di una partita giocata alla pari.

Con gli uomini contati dopo i tre giorni di partite previste dal concentramento di Duisburg, la squadra di Gu Baldineti era comunque riuscita a portarsi in vantaggio, a indirizzare la partita è stata l’imprecisione dei palermitani nelle occasioni di superiorità numerica. Un rigore nel finale, il secondo della partita assegnato ai catalani, porta la partita definitivamente dalla parte del Barcellona. Si chiude così con una vittoria contro i padroni di casa del Duisburg (11-10) e due sconfitte di misura contro i francesi del Tourcoing (14-12) e quell di oggi contro i catalani del Barcellona, tre squadre provenienti dalla Champions League, il cammino del Telimar in Europa.

© Riproduzione riservata