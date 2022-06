Padova-Palermo, anticipata l'apertura dei cancelli alle 18.30: rafforzati i controlli

Uno straordinario dispiegamento di uomini delle forze dell’ordine è stato predisposto in vista della partita di calcio di domani (5 giugno 2022) tra il Padova e il Palermo. Il tavolo tecnico in Questura ha definito i dettagli per il servizio di ordine e sicurezza pubblica in occasione della finale d’andata dei playoff di serie C.

Il Ministero dell’Interno ha assegnato contingenti di rinforzo del 2° Reparto Mobile della Polizia di Stato di Padova, del 7° Reparto Mobile di Bologna e del 4° Battaglione dei Carabinieri di Mestre e del 5° Reggimento Carabinieri di Bologna. E’ stata decisa l’apertura anticipata dei cancelli dell’impianto padovano alle 18. 30. L’appello che la Questura ha rivolto agli sportivi padovani è quello di raggiungere lo stadio con grande anticipo rispetto al calcio d’inizio (previsto alle 21), risparmiandosi code in auto o ai check point di accesso . Si prevede infatti che tutti i posti disponibili saranno occupati. Per i sostenitori padovani sarà disponibile anche il parcheggio del Palageox, sovente utilizzato anche per i grandi eventi musicali allo stadio Euganeo, che permette di raggiungere in pochi minuti lo stadio attraverso un percorso pedonale.

