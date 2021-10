Il Green Basket Palermo s'impone sul campo dell'Orsa Barcellona

Prima vittoria in trasferta vincente per il Green Basket Palermo che supera 73-57 l'Orsa Basket Barcellona. Serviva farsi trovare pronti dopo ben 18 giorni senza parquet e la squadra di coach Marco Verderosa ha alzato il braccio e imposto la sua voce nel recupero della seconda giornata di Serie C Gold. Una partita non bellissima, in equilibrio soltanto per i primi dieci minuti.

La cronaca

Due triple consecutive di un ispirato Dimarco aprono le danze al PalAlberti, poi tocca ad Angius e Babacar rispondere per le rime sempre da oltre l'arco. I biancoverdi provano a passare dal gioco nel pitturato, ma l'intensità dei padroni di casa produce quei recuperi che mantengono l’equilibrio. Al 10’ è 16-17. Grane per entrambi i coach, costretti a fare a meno rispettivamente di Babacar e Caronna per problemi di falli. Bruno e Vucenovic aggrediscono la difesa messinese, creando il primo divario del match al 15’ (18-25). È Bucci a tentare di sbloccare in attacco i suoi, ma nell'altro pitturato ci pensa Vucenovic con 6 punti in 10 minuti a non far pesare l'assenza temporanea di Caronna. Una bomba di Signorini sul finale proietta i palermitani all'intervallo avanti di 16 lunghezze, frutto di un secondo parziale con 19 punti a referto e solo 4 concessi. È ancora Dimarco a scandire il match con la rubata e tripla in solitaria che apre la ripresa. ORSA capisce di dover alzare il ritmo e questo finisce per caricare di falli il Green che, già al 24’, esaurisce il bonus. Grbic trova il fondo della retina per i locali, con Caronna che rientra in partita con una schiacciata delle sue. Signorini scalda definitivamente la mano al tiro, pungendo al cuore la seppur ottima chiusura della difesa giallorossa. L'ultimo periodo, apertosi sul 35-54, vede Signorini proseguire nel suo personalissimo monologo con un’altra bomba. Anche capitan Lombardo, dopo alcuni tentativi sfortunati, trova i suoi punti nel match con Barcellona, che fino all’ultimo prova a raddrizzare una serata davvero storta al tiro. Se alla vigilia i biancoverdi alla spicciolata avevano anticipato di voler dimostrare qualcosa a livello difensivo, le risposte al PalAlberti sono arrivate sotto questo punto di vista. Finisce 52-73 per un Green Basket Palermo che adesso deve archiviare in fretta questa vittoria per rituffarsi subito nella vigilia del quarto turno di campionato, domenica al PalaMangano contro la capolista a punteggio pieno Gravina.

Il tabellino

Parziali: 16-17, 20-36, 35-54, 52-73

ORSA: Gaipa, Golubovic 2, Bucci 2, Grbic 7, Todorovic 6, Babacar 5, Sandal 8, Antoniani, Angius 7, Bergaudas 11, Patanè, Bangu 5. All. Biondo

Green: Bruno 12, Maisano, Signorini 10, Moltrasio 1, Dimarco 9, Buterlevicius 11, Lombardo 9, Audino, Caronna 13, Vucenovic 8. All. Verderosa

