Il Green Basket Palermo riabbraccia i tifosi, Moltrasio: "Siamo pronti"

Il Green Basket Palermo riabbraccia i propri tifosi. In occasione del big match di serie C Gold in programma oggi (domenica 31 ottobre) al PalaMangano con lo Sport Club Gravina (ore 18), stante le limitazioni relative al numero di spettatori consentito per gli eventi sportivi al chiuso, l'ingresso sarà consentito a chi ha scelto di sottoscrivere la tessera sostenitore "#WeAreGreen". Sarà comunque possibile sottoscriverla prima dell'inizio del match in biglietteria. Il Green torna in campo a distanza di pochi giorni. La formazione allenata da coach Verderosa ospita la capolista imbattuta dopo tre giornate.

Moltrasio: "Gravina grande squadra, siamo pronti"

«Diciotto giorni di stop non sono stati facili, ma ci siamo fatti trovare pronti a Barcellona - spiega Vittorio Moltrasio, guardia Green Basket -, lo sapevamo di dover affrontare due partite in tre giorni, ma sono complicazioni che possono accadere nel corso dell’anno e quindi non deve essere una scusa e proprio per questo ci faremo trovare pronti. Gravina si sta rivelando una grande squadra, non per niente è prima nel girone - prosegue Moltrasio -. Verrà in casa nostra sapendo che non sarà una passeggiata, perché abbiamo molta fame. Mi aspetto una partita abbastanza fisica, nella quale noi non faremo nemmeno un passo indietro. Poter nuovamente giocare davanti ai nostri tifosi è un fattore importantissimo - conclude Moltrasio -. Mi aspetto molta gente al palazzetto perché è da più di un anno che non può venire a vederci e sono sicuro che ci daranno una grandissima mano".

Esordio stagionale al PalaMangano

Al PalaMangano, i numeri parlano chiaro in questo senso, è atteso un big match. Lo Sport Club Gravina di coach Marchesano viaggia sugli 85 punti di media a partita (gli stessi dei palermitani), vantando un Garello da 28 punti di media a uscita sin qui (top scorer del girone) e un roster che si conosce praticamente alla perfezione, confermato di anno in anno. Doppie cifre di media anche per il resto del quintetto base composto da Florio, Santonocito, Sortino e capitan Barbera. Il match coinciderà anche con l'esordio stagionale in quella che è la casa dei biancoverdi, il PalaMangano tornato agibile, che potrà riaccogliere seppur in forma ridotta anche i tifosi rimasti lontani dalla squadra causa pandemia.

© Riproduzione riservata