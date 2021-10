Calcio a 5, seconda vittoria consecutiva per il Città di Palermo: Meriense sconfitta 6-3

Il Città di Palermo C5 ha vinto nel weekend la seconda partita consecutiva nel campionato di Serie B. I rosanero hanno superato i messinesi della Meriense con il risultato di 6-3. La vittoria della seconda giornata al Palaoreto contro i calabresi del Casali del Manco ha trovato seguito nel cammino del Città di Palermo nel campionato nazionale di Serie B di Futsal. I rosanero hanno superato al Palalberti di Barcellona Pozzo di Gotto anche la Meriense con il risultato finale di 3-6. Per la formazione palermitana decidono le doppiette dell'esperto Vincenzo Restivo e di Bartolo Rizzo, alle quali si aggiungono i goal di Marco Di Maria e del nuovo acquisto Salvo Cardinale.

Primo posto convidiso con Acireale e Lamezia

I rosanero allenati da mister Marco Cappello conquistano dunque altri 3 punti in classifica e vanno al primo posto condiviso con Agriplus Acrieale ed Ecosistem Lamezia Soccer, a quota 7 punti dopo le prime tre giornate di campionato. Per i messinesi della Meriense continua il difficile inizio di campionato che ha visto la formazione bianco rossa perdere le prime tre gare della stagione.

Sabato la sfida casalinga con il Canicattì

La squadra tornerà agli ordini di Marco Cappello oggi per cominciare a lavorare in vista della delicata partita di sabato prossimo: al Palaoreto arriverà il Canicattì, per la gara valida per il quarto turno del campionato nazionale di Serie B di Futsal.