Calcio a 5, il Città di Palermo a caccia del bis contro la Meriense

Squadre in campo domani (23 ottobre) per la terza giornata del campionato di serie B di calcio a 5. Il Città di Palermo allenato da mister Cappello è reduce da una vittoria convincente sul parquet del Palaoreto contro i calabresi del Casali del Manco, ed ora sono chiamati a ripetersi nell'ennesima sfida tutta siciliana del Girone H del campionato di Serie B.

Trasferta a Barcellona Pozzo di Gotto

Alle 16 al Palalberti di Barcellona Pozzo di Gotto il Città di Palermo affronterà la neopromossa Meriense. La formazione messinese non ha avuto un inizio stagione fortunato, rimanendo a quota zero punti dopo le prime due partite di campionato, perse rispettivamente con Atletico Canicattì e Agriplus Acireale, ma sempre di misura.

Il presidente Cottone carica la squadra

Il Città di Palermo si presenta all'appuntamento con un pareggio e una vittoria nelle prime due gare di campionato, ma il presidente dei rosanero Cristian Cottone, in settimana, ha voluto mantenere alta la concentrazione in vista della partita di domani: "L'obiettivo è quello di fare bene, andiamo a Barcellona Pozzo di Gotto con la consapevolezza che non dobbiamo sottovalutare l'avversario, ma sono certo il mister preparerà bene i ragazzi".

