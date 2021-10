Calcio a 5, terza vittoria consecutiva per il Città di Palermo: 1-0 al Canicattì

Il Città di Palermo, impegnato nel campionato nazionale di Serie B di Futsal, centra la terza vittoria consecutiva in campionato, superando per 1-0 in un tiratissimo derby siciliano il Futsal Canicattì. I palermitani mantengono il primato nella classifica della Serie B, raggiungendo 10 punti insieme ai calabresi della Ecosistem Lamezia Soccer.

Decide la rete di Montevago

Una vittoria che arriva nell'ultimo minuto di gioco, frutto del coraggio e della voglia di vincere dell'allenatore Marco Cappello, che sceglie di osare modificando l'assetto tattico della sua squadra a 2 minuti dalla fine della partita. Sul risultato di 0-0, infatti, l'allenatore rosanero decide di mandare in campo il portiere di movimento per imbastire gli ultimi attacchi della partita in 5 uomini, accettando l'eventuale rischio di un contropiede. La scommessa del tecnico rosanero ha portato i suoi frutti, e la buona azione manovrata in superiorità numerica ha messo Giovanni Montevago nelle condizioni di trovare la rete sulla palla al secondo palo servitagli dal capitano di giornata Vincenzo Restivo, a 46 secondi dalla sirena finale. L'urlo di gioia della formazione rosanero, che nel primo tempo aveva sfiorato il goal con un palo e una traversa colpita da Marco Di Maria, esplode al Palaoreto, che diventa dunque il teatro della terza vittoria consecutiva nel campionato appena cominciato.

Turno di sosta per il campionato

Il campionato di Serie B sarà fermo la settimana prossima, ma dopo la sosta il Città di Palermo dovrà affrontare una nuova gara casalinga al Palaoreto. L'avversario nella quinta giornata per i rosanero sarà la SIAC Messina.

