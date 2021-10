Concluso a Mondello il Campionato italiano Sup, Davide Alpino vince l'edizione 2021

Si è concluso il Mondello Sup Festival 2021, una festa con momenti di gioia, emozioni e sport. Sulle acque della borgata marinara di Palermo si è svolta la finale del Campionato Italiano Stand Up Paddle e Paddleboard che ha visto impegnati 90 atleti provenienti da tutta Italia. Il Sup è una variante del surf: si sta sulla tavola e si usa la pagaia per muoversi in mare. Un evento organizzato dall’associazione Water Experience con la passione di Francesco Gallo, Vincenzo Michelucci ed Angelo Ciriminna ed al quale hanno partecipato atleti da tutta Italia, dalla Francia e dall’Inghilterra.

Il podio nella categoria Senior

La categoria Senior, tra le più agguerrite, ha visto numerosi cambi di scena durante le tre giornate di gare, il confronto nelle varie discipline e con le varie condizioni meteo-marine, ha reso il weekend avvincente. Il titolo di campione italiano di stand up paddle è andato a Davide Alpino, seguito da altri due protagonisti della disciplina: Filippo Mercuriali e Riccardo Rossi; rispettivamente secondo e terzo classificato. A seguirli Vincenzo Michelucci, local ed organizzatore del Mondello Sup Festival, quarto classificato. Nelle altre categorie, tanta passione espressa da giovanissimi ma anche da atleti più maturi come i Gran Kahuna, Serse Pio Sabato, Alberto Maria Casella, Cecilia Pampinella, Tommaso Pampinella, Mattia Livornese e Giorgio Dal Pont.

Assegnati i premi tecnici per Sprint, Technical e Long Distance

Ciliegina sulla torta la gara a bordo del big sup a tempo, che ha visto la partecipazione di numerosi equipaggi, tra questi quello formato dai giudici. Sono stati assegnati i premi tecnici per la classifica combinata delle tre discipline: sprint, technical e long distance. Cala il sipario dell’edizione 2021 messa in piedi dall’ASD Water Experience sotto l’egida della FISW Surfing che hanno dato la possibilità, insieme a Riding Watt, Venti Nodi Sailing Charter e l’assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, di realizzare un evento che punta a diventare un riferimento internazionale.

