Tennis: in A2 nuova vittoria per il Ct Palermo, ancora sconfitte per il Tc2 e il Tc Siracusa

Il Ct Palermo (girone 2) bissa il successo della prima giornata del campionato di serie A2 e si impone a Torino sul Ronchiverdi per 1-5. Perdono nuovamente, invece, il Tc2 Palermo (girone 4) sconfitto in casa dall'Angiulli per 2-4 e il Tc Siracusa (girone 1) che viene sconfitto nettamente per 6-0 dal Tc Sinalunga.

Il Ct Palermo si impone fuori casa per 1-5. Pietro Marino ha battuto Tommaso Vescovi per 6-3, 6-3; Claudio Fortuna ha battuto per 6-2, 6-4 Filippo Anselmi. Omar Giacalone si impone in tre set su Edoardo Lavagno per 7-5, 3-6, 6-2. Anche Gabriele Piraino ha bisogno di tre set per imporsi su Gianmarco Capella 6-2, 5-7, 7-6 (7-3). Il doppio Omar Giacalone-Francesco Mineo ha la meglio su Filippo Anselmi-Tommaso Vescovi per 6-4, 6-3. L'unica sconfitta arriva nella partita conclusiva: Gabriele Piraino e Pietro Marino vengono sconfitti da Gianmarco Capella ed Edoardo Lavagno 6-7 (9/11), 3-6.

Seconda sconfitta consecutiva per il Tc2 Palermo che in casa perde 2-4 con l'Sg Angiulli. Oleksander Ovcharenko batte Davide Castorino per 6-1, 6-1; Benito Massacri ha sconfitto Edgardo Zanetti per 7-6 (7/4), 6-1; Fabrizio Andaloro ha avuto la meglio su Antonio Campo per 6-4, 6-3. I due punti per il Tc2 Palermo sono arrivati da Francesco Palpacelli che ha battuto Stefano De Luisi per 6-1, 6-1 e dal doppio composto da Francesco Palpacelli e Antonio Campo che hanno sconfitto Benito Massacri e Gianfranco Addante 6-1, ritiro.

Per il Tc Siracusa si tratta del secondo "cappotto" consecutivo, dopo quello dell'esordio stagionale. Oggi, in Toscana, Marco Miceli si è imposto su Sebastiano Cocola per 6-1, 6-0; Marcello Serafini ha battuto Luciano Lombardo per 6-1, 6-2. Il terzo punto per Sinalunga è arrivato grazie a Jozef Kovalik che ha sconfitto Matteo Bongioavanni per 6-0, 6-1. Richard Biagiotti ha poi battuto Gabriele Lumera per 6-0, 6-2; Jozef Kovalik e Richard Biagiotti sconfiggono Sebastiano Cocola e Matteo Bongiovanni per 7-5, 6-0. Nell'altro doppio, Daniele Bracciali e Marcello Serafini battono Luciano Lombardo e Gabriele Lumera 6-0, 6-1.

