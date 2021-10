Tennis, in A-2 femminile il Ct Palermo concede il bis e vince 3-1 sul Bari

Il Ct Palermo concede il bis e vince anche la sfida interna contro il Bari valida per il secondo turno del campionato di serie A2 di tennis femminile. Dopo l'ottima prova all'esordio, le ragazze di Chimirri vincono 3-1, identico score al debutto contro contro il Plebiscito a Padova.

Vincono Giorgia Pedone contro Natasha Piludu (6-0, 6-2), Virginia Ferrara ai danni di Daria Raimondo (6-0, 6-1), sconfitta Lara Salden opposta a Marie Hildegard Benoit (6-1, 7-6). Nel doppio (che dopo il 5-1 è andato in scena al Tc2 presso il campo in cemento indoor a causa della pioggia) affermazione per Federica Bilardo e Lara Salden contro Natasha Piludu e Marie Hildegard Benoit (6-0, 1-6, 10-7).

