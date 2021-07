Pallanuoto, il TeLiMar Palermo ingaggia Francesco Turchini

Il TeLiMar Palermo mette a segno un altro colpo di mercato: dopo il croato Andrija Basic e lo statunitense Max Irving arriva dalla neo-retrocessa Rari Nantes Florentia Francesco Turchini.

Classe 2000, è un difensore centrale, dotato di buon tiro e di ottima predisposizione al nuoto, ed in grado di mettersi a disposizione della squadra per ogni esigenza di carattere tecnico-tattico.

"Sono molto contento di essere entrato a far parte del TeLiMar Palermo, una squadra molto competitiva e giovane - le sue prime parole - Sarà una grande sfida, ma so che sotto la guida di Baldineti avrò la possibilità di crescere tanto. Non vedo l’ora di iniziare la stagione".

© Riproduzione riservata