Palermo-Foggia è stata rinviata: 13 positivi tra i pugliesi, dubbi sulla data per il recupero

Ufficiale, Palermo-Foggia non verrà giocata lunedì 29 marzo. Il club pugliese aveva infatti chiesto il rinvio dell’incontro a causa delle 13 positività al Coronavirus scoppiate tra i calciatori. Una decisione che era già nell’aria da ieri e che è stata ufficializzata da poco.

A rinviare il match la Lega che ha poi diramato questa nota: “Preso atto dell’istanza presentata dalla società Foggia ai sensi del punto 4 del Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, le cui disposizioni sono state emanate per disciplinare l’attuale fase conseguente l’emergenza epidemiologica, la Lega dispone che la gara Palermo-Foggia, in programma lunedì 29 marzo 2021, Stadio “Renzo Barbera”, Palermo, venga rinviata a data da destinarsi”.

La partita potrebbe essere recuperata il 14 aprile ma non c’è ancora l’ufficialità. Il Palermo dovrà quindi recuperare due match, quello contro il Monopoli e ora quello contro la formazione pugliese. Rosanero che quindi allungano a tre settimane il periodo di stop forzato.

© Riproduzione riservata