Palermo-Foggia, domani si decide sul rinvio: nuovo ciclo di tamponi tra i pugliesi

La decisione dovrebbe arrivare solamente nella giornata di domani ovvero dopo il nuovo ciclo di tamponi a cui si sottoporrà il Foggia. Nessun rinvio al momento su Palermo-Foggia, in programma lunedì sera al Barbera. Attraverso un comunicato, il club pugliese ha reso noto la ripresa degli allenamenti: oltre ai calciatori risultati positivi, mancano anche Del Prete e Nivokazi.

Il nuovo ciclo di tamponi, che risulterà decisivo in ottica trasferta per Palermo, avverrà domani. Il regolamento della Lega Pro prevede un numero minimo di giocatori per poter disputare l’incontro: devono esserci almeno 13 negativi, di cui un portiere. La partita sarebbe rinviata direttamente dalla Lega se non ci fossero tali condizioni.

Il Palermo quindi attende di capire se lunedì potrà tornare in campo dopo due settimane, considerato anche il rinvio del match con il Monopoli. Il Foggia però può ancora usare il “jolly” per un eventuale posticipo del match, ma c’è anche la possibilità che l’autorità sanitaria locale decida di intervenire e di non far partire la squadra. Domani sicuramente dopo il nuovo ciclo di tamponi in casa Foggia ci saranno delle schiarite in merito, ma è molto concreta la possibilità che il match non venga giocato.

