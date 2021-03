Focolaio di Coronavirus al Foggia, contagiati 10 calciatori: lunedì c'è la sfida con il Palermo

Il Palermo rischia di saltare anche la prossima partita, quella col Foggia in programma lunedì. Tra i giocatori pugliesi infatti sono state riscontrate 10 positività al coronavirus. Concreta l'ipotesi di far slittare la fine del campionato.

Pericolo infatti di un focolaio nella squadra pugliese. La società ha fatto sapere in una nota che "dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di dieci calciatori della prima squadra".

"In accordo con le Autorità sanitarie, i tesserati sono già stati messi in isolamento fiduciario presso i rispettivi domicili, sotto la supervisione dello staff medico rossonero. Il club continuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli vigenti, che consentirà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività". A questo punto potrebbe essere a rischio la trasferta di Palermo in programma lunedì 29 marzo.

