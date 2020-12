Palermo-Casertana si gioca: 7 i campani positivi, negativo il resto della squadra

Palermo-Casertana si giocherà regolarmente. Il club campano ha appena diramato un comunicato in cui annuncia che i giocatori positivi al covid sono sette e che quindi la restante parte del gruppo preparerà la trasferta di Palermo.

Sono subito scattate le misure di prevenzione, con i membri del gruppo squadra che sono stati posti in isolamento fiduciario. La Casertana quindi partirà alla volta di Palermo e non chiederà il rinvio del match.

“La Casertana FC comunica che, in seguito ai tamponi molecolari effettuati nella serata di ieri – si legge nel comunicato - sette tesserati sono risultati positivi al Covid-19 e sono stati prontamente posti in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio. Il gruppo squadra risultato negativo ha già provveduto a raggiungere il prefissato ritiro per dare seguito al lavoro di avvicinamento alla gara di Palermo e, come da protocollo, sarà sottoposto a nuovi tamponi nelle prossime ore”.

