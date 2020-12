Coronavirus, casi sospetti nella Casertana: a rischio la partita di domenica col Palermo

Rinviata la partenza per Palermo. La Casertana, avversaria dei rosanero domenica al Barbera, a causa della presunta positività di alcuni tesserati, ha deciso di far slittare il viaggio verso il capoluogo siciliano.

Questo il comunicato del club campano

“In seguito ai tamponi ‘rapidi’ effettuati nella giornata di oggi (venerdì 11 dicembre, ndr.), un cospicuo numero di tesserati ha evidenziato una sospetta positività. Ciò ha richiesto l’effettuazione immediata di nuovi tamponi molecolari per i componenti del gruppo squadra in questione. In attesa degli esiti, la Casertana si è vista costretta a rinviare alle prossime ore la partenza per il prefissato ritiro”.

