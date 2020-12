Il Palermo perde Almici: lungo stop per il terzino, out per almeno 2 mesi

Tegola per Boscaglia, uno dei leader della squadra Alberto Almici non sarà a disposizione per le prossime partite del Palermo. Il terzino, infortunatosi nel corso del match contro la Viterbese, è in attesa della risonanza magnetica che attesterà realmente le sue condizioni e l’entità dell’infortunio ma è certo che Almici non tornerà in campo prima del 2021.

Al momento sembra scongiurata la rottura del crociato ma per Almici lo stop sarà almeno di due mesi. Una vera tegola per Boscaglia che aveva nel terzino ex Verona un leader della difesa e di squadra. Intanto rosanero che lavorano per la partita di domenica a Foggia, Boscaglia per sostituire Almici dovrebbe affidarsi ad Accardi, anche se scalpita Doda per una maglia da titolare. In avanti non dovrebbe cambiare nulla nonostante la buona condizione di Lucca, la prima punta sarà ancora Saraniti.

Intanto a Foggia si vivono momenti di tensione dopo un presunto atto vandalico nei confronti del capitano Gentile; il direttore tecnico dei pugliesi, Ninni Corda, ha affermato che è in bilico la presenza della squadra per l’impegno contro il Palermo.

"Se Federico decidesse di andar via perderemmo tutti, non escludo nemmeno la possibilità di non far scendere in campo la squadra domenica con il Palermo – afferma Corda -. Con Gentile affronteremo l’argomento a mente fredda, stiamo pensando di restituirgli la fascia di capitano che quest’anno non ha ancora mai indossato".

