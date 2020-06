La stagione del tennis in tutto il mondo ripartirà dalla Sicilia: il via il 3 agosto a Palermo

Il tennis femminile ripartirà il 3 agosto con il torneo di Palermo, dopo cinque mesi di sospenzione. Lo ha ufficializzato la Wta pubblicando il nuovo calendario del 2020.

Sarà dunque la Sicilia a riaprire la stagione del tennis mondiale. Un grande onore, e adesso che Palermo sarà un gradino più in alto, c’è la possibilità concreta di poter attirare molte giocatrici di grande valore.

I nomi che vengono in mente sono soprattutto quelli di tenniste europee che al momento non vedono di buon occhio la trasferta in Nordamerica, vista la grande incertezza derivata dal virus e dai problemi sociali interni di questo ultimo periodo, e dunque potrebbero rinunciare alla fase di stagione sul veloce.

“Siamo orgogliosi di avere ottenuto uno straordinario risultato organizzativo – sottolinea il Direttore del torneo, Oliviero Palma – è un segnale di grande fiducia da parte della WTA e dell’intero movimento tennistico mondiale nei confronti di un Paese che ha saputo affrontare a testa alta la pandemia. Siamo consapevoli dell’impegno che comporta una manifestazione che richiamerà gradissimo interesse, ma siamo pronti ad organizzare la manifestazione in sicurezza e nel rispetto di tutte le misure di contenimento”.

"Si tratta della conferma dell’attrattività internazionale e sportiva della nostra città e della presenza a Palermo di Circoli e realtà di grande prestigio e credibilità". Lo ha dichiarato all’Italpress il sindaco di Palermo Leoluca Orlando

Tutti i particolari sul Torneo saranno ufficializzati domani, giovedì 18 giugno, alle ore 10, nel corso di una conferenza stampa in programma al Country di via dell’Olimpo n. 5. Saranno, tra gli altri, presenti: il Presidente del Country, Giorgio Cammarata; il Presidente della FIT Sicilia, Gabriele Palpacelli; il Consigliere Nazionale della FIT, Iano Monaco ed il Direttore del Torneo, Oliviero Palma.

