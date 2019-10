Piscina comunale di Palermo, dalla Regione 1,4 milioni

Via libera dalla Regione Siciliana al finanziamento di 1,4 milioni di euro per la realizzazione della tribuna e dei servizi annessi della piscina comunale scoperta di Palermo. I fondi sono stati recuperati grazie alla ricognizione delle risorse da parte dell’assessorato regionale allo Sport e provengono da un vecchio finanziamento ministeriale del 2004, sulla base del progetto aggiornato dai tecnici del Comune e vistato dal Dipartimento regionale tecnico.

"Siamo molto soddisfatti e ringrazio gli uffici del dipartimento - dice l’assessore Manlio Messina - perché sono riusciti a sbloccare il finanziamento di un’opera fondamentale per la città, per i numerosi utenti e società che utilizzano l'impianto comunale. Si tratta - aggiunge il componente del governo Musumeci - di somme che erano sostanzialmente rimaste inutilizzate per anni e che grazie al lavoro e alla intuizione degli uffici, e alla collaborazione del Comune di Palermo che ha aggiornato il progetto, siamo riusciti a recuperare. Il cronoprogramma delle opere prevede la spesa già a partire dal 2020, quando dovrebbero iniziare i lavori dopo la gara pubblica".

