Telimar, a Palermo arriva il portiere recchiellino William Washburn

Dopo la conferma di Ciccio Lo Cascio, Fabrizio Di Patti, Gabriele Galioto, Jovan Saric, Massimiliano Migliaccio, Andrea Giliberti ed Alessandro Sansone, protagonisti della recentissima promozione in Serie A1, e dopo i nuovi ingaggi di Dragan Draskovic, Raffaele Maddaluno, Matthew Zammit e Mario Del Basso, il Club dell’Addaura chiude la sua campagna acquisti ingaggiando il forte portiere recchiellino William Wasburn.

Washburn, con papà americano e mamma milanese dalla quale ha acquisito la nazionalità italiana, nato sportivamente nella blasonata Pro Recco dove ha giocato per ben tre stagioni, due stagioni sempre in Liguria ad Imperia ed a Chiavari, si è poi trasferito a Roma dove ha giocato una stagione alla Roma Nuoto, una alla Lazio e due alla Roma 2007.

Ha partecipato a due mondiali giovanili con la squadra azzurra, conquistando una medaglia di argento, ed ha anche guadagnato alcune convocazioni con il Settebello. William Washburn, nuovo acquisto TeLiMar: «Sono davvero felice di trasferirmi a Palermo con la mia famiglia, un posto che ho sempre sognato di vivere da vicino, e sono soprattutto felice di potermi rimettere in gioco a livello professionale con grandi proiezioni in una società seria, che mi ha dimostrato subito la grande determinazione che serve per affrontare questa nuova avventura. Non vedo l’ora di iniziare gli allenamenti con i miei nuovi compagni di squadra del TeLiMar».

