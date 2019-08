Pallanuoto, il TeLiMar Palermo inizia la preparazione in vista dell'esordio di ottobre

Il Telimar Palermo ha ufficialmente iniziato gli allenamenti in vista dell'esordio in campionato che avverrà il prossimo 5 ottobre, in casa, contro la Sport Management Verona.

Agli ordini di Quartuccio, come riporta Marco Biundo in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, ci sono i neo acquisti Maddaluno e Washburn e i riconfermati Giliberti, Di Patti, Galioto, Lo Cascio, Sansone e Migliaccio. Gli stranieri Saric e Zammit arriveranno a Palermo a metà settembre, visto che fino al 12 sono impegnati in un torneo con la nazionale a Malta, mentre per Draskovic si attende il visto.

Quartuccio non vede l'ora di riabbracciare anche Occhione e Cesarò ai quali a concesso una settimana in più di riposo dopo le fatiche europee estive con la calotta azzurra.

