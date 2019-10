Pallanuoto, il TeLiMar Palermo a Savona contro la Rari Nantes

Trasferta per il TeLiMar Palermo che domani affronterà alla Piscina Zanelli di Savona la Rari Nantes nella seconda giornata di serie A1.

Dopo la sconfitta casalinga contro lo Sport Management, la squadra cercherà di conquistare i primi punti. La Rari Nantes Savona,all'esordio, ha pareggiato in casa del CC Napoli.

"Sarà una partita tosta, perché il Savona ha un gioco molto aggressivo", ha dichiarato William Washburn, portiere del TeLiMar. "Gli uomini di Angelini sono ben organizzati sia in difesa che in attacco, comparto nel quale hanno delle individualità che possono risolvere da soli intere partite. Questa sosta di Campionato è stata utilissima per noi, perché abbiamo avuto il tempo per conoscerci sempre di più, a livello di gioco, ma anche per unirci come gruppo. Quella di domani sarà quindi senza dubbio una bella partita, sia da giocare che da vedere".

Marcello Giliberti, presidente del TeLiMar si sofferma, invece, soprattutto sulla squadra ospite: "Partita difficilissima contro la storica blasonata Rari Nantes Savona, in cui soltanto evitando una partenza lenta e contratta come quella dell’esordio - e sfoderando durante tutto l’intero match una prestazione aggressiva, concreta ed attenta, sia in fase difensiva che in fase offensiva - potremo cercare di tornare a casa con un risultato positivo. I liguri sono molto ben strutturati e li temiamo, ma contiamo molto sulle nostre potenzialità e sulla forza del nostro nuovo gruppo, che si sta sempre più amalgamando e che andrà trovando, speriamo più presto possibile, una continuità di rendimento. Sappiamo di affrontare la Rari con un roster di 13 uomini tutti molto validi guidati da un tecnico bravo e motivato, di avere una eccellente organizzazione che supporta il gruppo in ogni situazione e che tutto ciò è il nostro vero punto di forza".

