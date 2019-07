Palermo Ladies Open, la finale è Teichmann - Bertens

Sarà Jil Teichmann-Kiki Bertens la finale dei “30esimi Palermo Ladies Open”. La testa di serie n. 8 del torneo ha battuto per 6-3 6-1 la russa, Liudmila Samsonova e contenderà il titolo alla n. 5 al mondo, Kiki Bertens che ha avuto la meglio in due set, con il punteggio di 6-1 7-5, sulla spagnola Paula Badosa.

“Ho giocato un po' meglio rispetto alle precedenti partite – ha detto la Bertens - il livello secondo me è stato più alto. La mia avversaria è riuscita a giocare ottimi punti, ma alla fine ce l'ho fatta. Sono felice di essere in finale e non vedo l’ora di giocare”. La finale avrà inizio alle 19.

Intanto, ieri, è stato assegnato il titolo del doppio. La coppia n.1 del tabellone, formata dalla svedese, Cornelia Lister, e dalla ceca, Renata Voracova, ha battuto il duo composto dalla georgiana, Ekaterine Gorgodze, e dall’olandese, Arantxa Rus per 7-6 6-2.

