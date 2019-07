Palermo Ladies Open, la finalissima in diretta oggi su Tgs

Il «Palermo Ladies Open» arriva al momento clou e in campo c’è anche Tgs. La nostra emittente televisiva (canale 15 del digitale terrestre), che ieri ha già trasmesso in diretta le semifinali del torneo, oggi manderà in onda dai campi del Country Club di Via dell’Olimpo anche la finalissima che assegnerà il titolo degli Internazionali di Sicilia Wta.

Oggi la diretta inizierà intorno alle ore 19, per seguire il match che decreterà la vincitrice del torneo di Palermo (prevista un'edizione ridotta del tg alle 20,20). La telecronaca sarà affidata a Salvatore Fazio, con il commento tecnico di Luigi Brancato.

