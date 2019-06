Trofeo Mercadante, superano il turno Ceradelli, Nosei e Urgesi

Entra nel vivo il al Ct Palermo 1° Trofeo Antonino Mercadante, valido per il circuito under 14 tennis europe e tra i tornei più importanti in Europa. Grande spettacolo sui campi di viale del Fante con alcuni tra i prospetti più forti a livello giovanile. Ricordiamo che per trent’anni il torneo si è svolto a Messina e ha visto nel 2001 il successo dell’attuale numero 1 al mondo il serbo Novak Djokovic.

Nel tabellone maschile, accedono ai quarti il lombardo Matteo Ceradelli che si impone sul connazionale Filippo Romano e il ligure Giacomo Nosei che supera in tre set l’austriaco Jozwicki. Continua a stupire il giapponese Lennon Jones il quale, dopo aver sconfitto mercoledì la testa di serie numero 1 il russo Yaroslav Demin, giovedì si è imposto a scapito dell’azzurro Federico Vita. Vince anche la testa di serie numero 2 il britannicoLuca Pow (decimo giocatore del ranking tennis europe) che sconfigge il francese Loan Massard.

Nel tabellone femminile, stacca il pass per i quarti di finale la marchigiana Federica Urgesi che si impone 64 62 sulla britannica Skelton. Obiettivo quarti raggiunto anche dalle russe Yaroslava Bartashevich e Anna Sedysheva, rispettivamente teste di serie numero 1 e 2 a Palermo e tra le prime 40 tenniste del ranking tennis europeo. E proprio la testa di serie numero 1 ha sconfitto la giocatrice del Cus Catania Marta Giglio, molto brava a vincere due match nei giorni precedenti.

Venerdì 7 giugno quarti di finale, semifinali del doppio e finali del torneo di consolazione. Domenica 9 giugno alle 9.30 la finale femminile, a seguire quella maschile.

