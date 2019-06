Palermo, Trofeo Mercadante: la catanese Marta Giglio agli ottavi

La mancina del Cus Catania Marta Giglio, sconfiggendo 1-6 6-2 6-2 la spagnola Carla Ferrer Salat, si è qualificata per gli ottavi di finale del 1° Trofeo Antonino Mercadante in corso di svolgimento al Ct Palermo si è allineato agli ottavi di finale.

Oggi si è definito il tabellone principale maschile e femminile del torneo è valido per il circuito tennis europeo under 14 categoria 1 ed è tra le prove più importanti in europa.

Eliminati l’altro catanese Simone Consolo, il siracusano Sebastiano Cocola, la palermitana Gaia Greco e la sciclitana Giada Di Paola.

La sorpresa di quest’oggi è la sconfitta del numero 1 un Europa under 14 il russo Yaroslav Demin, superato in due set dal giapponese Lennon Jones.

Avanza nel tabellone femminile, la testa di serie numero 1 Yaroslava Bartaschevich che ha sconfitto in tre set Giada Rossi.

Procede spedita la marcia della testa di serie numero 3 la marchigiana Federica Urgesi che si è imposta sulla statunitense Clervie Ngoungue.

Grande successo nella giornata di martedì per il giro turistico a bordo del bus Citysightseeing cui hanno preso parte giocatori e coach.

Domenica 9 giugno, di mattina, le due finali sul campo centrale.

