Ambra-mania a Palermo: il Teatro Al Massimo organizza un incontro dell'attrice con la città

A Palermo è ormai Ambra-mania. Lo spettacolo Oliva Denaro in scena in questi giorni al Teatro al Massimo «spacca». Alla fine di ogni replica, come è avvenuto in occasione della prima, il pubblico in piedi applaude e si commuove. In città è ormai corsa al selfie, all’autografo e soprattutto a uno scambio di battute e di opinioni con l’attrice romana. Così, il Teatro che ospita lo spettacolo - che racconta la storia di Franca Viola, la ragazza siciliana che negli anni Sessanta disse No al matrimonio riparatore - venerdì 31 gennaio alle 18.30 organizza un incontro (ingresso libero fino a esaurimento posti) tra Ambra Angiolini e la città.

Oltre a raccontarsi, l’attrice parlerà dell'emozionante percorso fatto per portare in scena Olivia Denaro, monologo tratto dall’omonimo libro di Viola Ardone, che trae spunto proprio dalla vicenda di Franca Viola. Domenica 2 febbraio, Ambra, con Oliva Denaro, si sposterà al Palacongressi Concordia di Agrigento, inizio spettacolo alle 20.30.