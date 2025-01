Mattarella visita la scuola De Amicis di Palermo dopo gli insulti razzisti a due studenti. LE FOTO

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha visitato questa mattina a sorpresa la scuola di Palermo Edmondo De Amicis-Leonardo Da Vinci nella sede di via Serradifalco, nel quartiere Noce-Malaspina. E, secondo quanto si apprende, si è intrattenuto in particolare con i bambini della 5 C, una classe primaria multietnica, i cui alunni furono oggetto a ottobre di insulti e commenti a sfondo razzista mentre partecipavano all’iniziativa «Io leggo perché», davanti a una libreria, al centro di Palermo.

Tutt’altro che imbarazzati dalla presenza dell’ospite illustre (la visita è stata tenuta segreta dalla dirigente scolastica Giovanna Genco), hanno rivolto al presidente alcune domande, consegnandogli alcuni doni. Sulla lavagna di classe spiccava un grande tricolore.

I bambini hanno poi scortato il presidente nell’aula magna dove l’orchestra dei ragazzi delle classi della secondaria ha suonato due brani di Giuseppe Verdi, il coro delle Zingarelle dalla Traviata e il «Va, pensiero» dal Nabucco.