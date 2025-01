Gli insulti razzisti ai bimbi, a Palermo Mattarella a sorpresa a scuola: il ricordo di Willy e il valore del rispetto

Non capita spesso al presidente della Repubblica Sergio Mattarella di visitare una scuola ad anno inoltrato, come lui stesso ha spiegato ai ragazzi dell’istituto comprensivo De Amicis-Da Vinci di Palermo, sorpresi nel vedere poco dopo le 10 il capo dello Stato fare ingresso nell’edificio di via Serradifalco, scoprendo solo in quel momento che «l’ospite speciale» annunciato dalla preside Giovanna Genco era proprio Mattarella.

Una visita a sorpresa per chiarire - senza la necessità di farne esplicita menzione durante la visita - che gli insulti razzisti di tre mesi fa nei confronti di due bambini d’una quinta elementare, originari del Ghana e delle Mauritius, non possono avere cittadinanza nel Paese.

Gli insulti risalgono all’ottobre scorso, quando i due bimbi, davanti a una libreria dove si erano recati con altri compagni per raccogliere fondi destinati all’acquisto di libri (iniziativa che rientra nel progetto del De Amicis-Da Vinci», Io leggo perché”), furono apostrofati da alcuni passanti con frasi razziste.