Giornata contro la violenza di genere, a Palermo flash mob a Piazza Bologni

«Riteniamo che la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza verso le donne sia necessaria per ricordare alle istituzioni e ai governi che occorre intervenire con politiche adeguate, efficaci e non solo emergenziali», lo scrive in una l’associazione Le Onde, che è presente alle varie iniziative organizzate nella città di Palermo, con esperte del Centro antiviolenza, servizio specialistico ai sensi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

«Sabato 23 novembre testimoniamo la nostra presenza al corteo di Non una di meno - PalermoNON UNA DI MENO con il flash mob "I panni sporchi non si lavano in famiglia" che installeremo a Piazza Bologni. Vi aspettiamo a Piazza Bologni a partire dalle 17.30 insieme al Centro antiviolenza CEDAV Onlus di Messina e al Centro Antiviolenza Thamaia di Catania, Donne Insieme di Piazza Armerina e Al Tuo Fianco di Roccalumera in rappresentanza di tutti i Centri Antiviolenza della rete D.i.Re della Sicilia.

Lunedì 25 novembre apriamo le porte del Centro antiviolenza alla città. Cittadini e cittadine possono venire per visitare il Centro ed avere informazioni su tutte le nostre attività. La sede si trova in viale Campania 25 90144 Palermo. Gli orari in cui è possibile visitare il Centro sono dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30».