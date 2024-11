Assofioristi, tremila gerbere rosse contro la violenza sulle donne a piazza Politeama a Palermo

Installazioni con 3000 gerbere rosse e performance artistiche. Torna anche quest’anno l’iniziativa di Assofioristi Confesercenti per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne con due diverse iniziative in centro città e all’aeroporto di Palermo.

Si inizia domani, 24 novembre a partire dalle 16,15, nella piazza davanti al teatro Politeama dove i maestri fioristi aderenti a Confesercenti realizzeranno diverse installazioni floreali e distribuiranno gerbere rosse per sensibilizzare sul tema. La piazza si riempirà di fiori e scarpette rosse e, per l’occasione, sarà anche collocata una panchina rossa.

Leggi anche Giornata contro la violenza di genere, a Palermo flash mob a Piazza Bologni

Lunedì 25 novembre, Assofioristi Confesercenti sarà presente dalle prime ore del mattino all’aeroporto Falcone Borsellino dando vita anche lì a installazioni e momenti di performance artistica.

«Tutti simboli - dice Ignazio Ferrante, presidente nazionale di Assofioristi Confesercenti - di questa giornata che prenderanno corpo grazie alla presenza di personalità istituzionali, artisti che porteranno la propria esperienza, monologhi e performance di danza dei giovani ballerini della scuola di danza Nancy. Da anni siamo presenti in mezzo alla gente per sensibilizzare uomini e donne su quella che è diventata ormai una piaga. I fiori sono uno strumento di comunicazione. Noi diciamo che le donne sono come fiori e che non vanno toccate neppure con i fiori».