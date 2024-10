Il libro di Brusca a San Giuseppe Jato, il coautore don Cozzi: «Ho solo raccolto l’inferno che si porta dentro»

Nessuna difesa d’ufficio, ma solo un tentativo di comprensione, non dimenticando mai il dolore delle vittime innocenti di mafia. Don Marcello Cozzi, sacerdote noto per le sue coraggiose battaglie antimafia, non vuole entrare nelle polemiche scatenate dalla decisione del sindaco di San Giuseppe Jato di presentare in paese il libro scritto dal sacerdote su un concittadino ben conosciuto alle cronache, l’ex boss Giovanni Brusca.

In molti hanno criticato l’iniziativa sostenendo che sarebbe un modo per dare voce a un uomo che si è macchiato di crimini orribili come l’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo e come la strage di Capaci.

«Negli anni ho incontrato molti pentiti - spiega don Cozzi - e sempre con l’unico fine di capire. Non sono il portavoce di nessuno. Ho solo raccolto l’inferno che si porta dentro una persona che ha fatto scelte tanto crudeli senza giudicare e certo senza giustificare».