Verrà presentato a San Giuseppe Jato il libro di Brusca, il sindaco: «Serve a scuotere le coscienze»

Il libro «Uno così. Giovanni Brusca si racconta» sarà presentato a San Giuseppe Jato, il luogo in cui il killer di Cosa nostra è nato e cresciuto. Lo annuncia il sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia, dopo aver telefonato a don Marcello Cozzi, l’autore del volume, in cui Brusca dialoga con il sacerdote e racconta il suo percorso.

«Don Cozzi ha chiesto la mia opinione: secondo me si pone un problema di moralità e per questo è necessario presentarlo nel Comune dove ha vissuto l’uomo che il 23 maggio 1992 premette il telecomando che fece saltare in aria il giudice Falcone, la moglie e gli uomini della scorta - ha spiegato Siviglia -. Non potevo esimermi dall’invitare don Cozzi; decideremo insieme la data nei prossimi giorni».

«Ritengo che sia giusto presentarlo da noi per scuotere le coscienze della cosiddetta zona grigia, affinché anche queste persone passino dalla parte della legalità e collaborino con le istituzioni. Bisogna educare le nuove generazioni alla legalità - ribadisce Siviglia - e mi auguro che presentandolo anche a San Giuseppe Jato possa cambiare qualcosa».