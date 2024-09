La presentazione del libro di Brusca nella «sua» San Giuseppe Jato: è polemica

È polemica a San Giuseppe Jato dopo che il sindaco, Giuseppe Siviglia, di Forza Italia, ha annunciato di volere far presentare nel suo paese il libro «Uno così, Giovanni Brusca si racconta», di don Marcello Cozzi, in uscita per le edizioni San Paolo. San Giuseppe è anche la cittadina di cui sono originari i Brusca, dal patriarca Bernardo, ormai defunto, ai tre figli, tutti collaboratori o testimoni di giustizia, come il maggiore, Emanuele, mentre Giovanni e Enzo Salvatore Brusca sono nel novero dei pentiti.

La scelta di Siviglia è stata da lui spiegata con la volontà di far conoscere alle giovani generazioni chi era veramente lo spietato killer vicinissimo a Totò Riina e a Leoluca Bagarella, autore di 300 omicidi, ma non è andata giù all'Udc regionale e della provincia di Palermo: «Permettere la presentazione a San Giuseppe Jato del libro su Giovanni Brusca, responsabile della strage di Capaci e dell’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, rappresenta una offesa alla memoria delle vittime», dicono infatti il vicesegretario regionale e il coordinatore provinciale dell’Udc, Salvino Caputo e Paolo Franzella. I due politici chiedono alle commissioni nazionale e regionale Antimafia di «stigmatizzare l’incomprensibile decisione dell'amministrazione jatina», sollecitano un ripensamento da parte di Siviglia e annunciano che se questo non dovesse avvenire, «abbiamo deciso di recarci al Giardino della memoria per deporre una corona di fiori e organizzare un presidio davanti al luogo della presentazione per impedire l'incomprensibile iniziativa».