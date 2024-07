«Le aziende palermitane devote alla Santuzza», al via Rosalia 400 anni di Lustru

Presenti l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, e il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. «Siamo estremamente orgogliosi di vedere le nostre aziende locali impegnarsi in modo così creativo e significativo per celebrare i 400 anni di Santa Rosalia - ha detto Tamajo -. Questa collaborazione non solo evidenzia la straordinaria qualità dei prodotti siciliani, ma dimostra anche la nostra capacità di innovare rispettando le radici culturali che ci definiscono, questa iniziativa rappresenta un perfetto esempio di come tradizione e innovazione possano convivere armoniosamente, offrendo al pubblico prodotti unici e ricchi di significato».

«Ringrazio l’assessore Tamajo - ha sottolineato il sindaco - per avere creduto sin da subito a questo progetto che nasce proprio dal desiderio, espresso da molte eccellenze del territorio, di voler dedicare una loro produzione a Santa Rosalia in occasione di questo importante anniversario. Questo dimostra la grande partecipazione da parte di numerose realtà aziendali e associative a quello che diventerà un intenso racconto di devozione, di celebrazione e di bellezza che rimarrà unico nell’immaginario internazionale».