Il Festino di Palermo, la statua di Rosalia dentro un giglio: in anteprima il carro trionfale

Ha la forma di una carrozza, dorata, preziosa, di altri tempi, e avrà a bordo un enorme fiore, i lunghi petali fanno pensare ad un giglio, e avrà come pistillo la statua della Santuzza. Il carro, che porterà in giro per la città Santa Rosalia, metafora del trionfo sulla peste, trascinato a braccia e circondato da una folla di devoti e curiosi, è elegante e raffinato. Gli intarsi e i motivi floreali sui pannelli lo rendono ancora più prezioso e pregiato. I progettisti ed esecutori sono tre docenti dell’Accademia di Belle Arti: Giacomo Rizzo, professore di scultura e tecniche di fonderia, Salvo Lo Iacono, professore di scenografia e Francesca Pipi, docente di tecniche sartoriali. Ogni insegnante si è portato dietro il proprio team di assistenti.

Sulle tecniche di lavorazione e sui materiai usati però nessuno di loro si sbottona. Vogliono creare quell’effetto sorpresa che lasci tutti a bocca aperta. Eppure la macchina fotografica del nostro fotografo è riuscito ad immortalare, all’interno della Fiera del Mediterraneo dove si stanno svolgendo i lavori, alcune parti, pronte per essere assemblate, in anteprima.