BigMama madrina del Pride a Palermo: la cantante infiamma la folla scatenandosi sui carri

Undici i carri che hanno guidato questa edizione che ha incluso lotte e diritti trasversali: dal lavoro all’identità sessuale, alla disabilità, la pace, il pianeta; il Pride diventa contenitore di battaglie e ala protettiva per tutte le minoranze con l’obiettivo i trasformare i privilegi in diritti.

La presenza di artiste del calibro di BigMama e di Simona Malato, hanno spiegato gli organizzatori, simboleggia il sostegno della comunità artistica alla causa LGBTQ+ e sottolinea l’importanza della visibilità nella lotta contro le discriminazioni. Il claim scelto per quest’anno dal coordinamento è emblematico: la rabbia non ci basta, una frase che esprime il bisogno di trasformare la frustrazione in azione positiva.

La cantante BigMama scatenata al Palermo Pride 2024. L'artista era una delle due madrine dell'evento, insieme all’attrice Simona Malato, e si è letteralmente scatenata sul palco e sui carri, nei vari luoghi della manifestazione, che ha fatto scendere in strada, con quasi quindici mila persone che hanno sfilato in una via Roma coloratissima e più viva che mai.

«La parata è il momento più bello - dice Daniela Tomasino, coordinatrice del Palermo Pride - è il momento in cui scendiamo in piazza con la nostra rabbia ma anche con la voglia di costruire qualcosa di nuovo, costruire relazioni e bellezza. In questo momento Palermo è una città abbastanza inclusiva, ma è tutta l’Italia che sta facendo passi indietro».

«Siamo lottando per i diritti di tutti», sottolinea Giammarco Spinnato mentre abbraccia il suo ragazzo. «Dobbiamo cambiare la mentalità - prosegue - dobbiamo stare più attenti sulle tematiche di omofobia e razzismo, qui lottiamo per tutti». E tra la folla non mancano i classici cartelli: «Come faccio a non amare le donne se esiste Sabrina Ferilli» si chiede una ragazza, mentre le bandiere arcobaleno la avvolgono.