Il Palermo Pride si prende la città: quindicimila persone sfilano contro la violenza di genere

Quasi quindici mila persone sfilano in una via Roma coloratissima e più viva che mai: al ritmo delle canzoni più amate, da Lady Gaga ad Annalisa, passando per i Ricchi e Poveri e le note techno, il Palermo Pride si prende la città. Undici i carri che hanno guidato questa edizione che ha incluso lotte e diritti trasversali: dal lavoro all’identità sessuale, alla disabilità, la pace, il pianeta; il Pride diventa contenitore di battaglie e ala protettiva per tutte le minoranze con l’obiettivo i trasformare i privilegi in diritti.

«La parata è il momento più bello - dice Daniela Tomasino, coordinatrice del Palermo Pride - è il momento in cui scendiamo in piazza con la nostra rabbia ma anche con la voglia di costruire qualcosa di nuovo, costruire relazioni e bellezza. In questo momento Palermo è una città abbastanza inclusiva, ma è tutta l’Italia che sta facendo passi indietro». Costumi e colori invadono le strade, mentre sorrisi e trucchi agghindano i volti delle migliaia di ragazzi che esprimono senza paura ciò che sono. Come Martina Sanfratello, che partecipa ad un Pride per la sua prima volta: «Ho sempre voluto esserci - ci racconta - ma per un motivo o per un altro non sono mai riuscita. Sono qui perché voglio dimostrare che sono orgoglioso di quello che sono e non mi vergogno di niente». «Siamo lottando per i diritti di tutti», sottolinea Giammarco Spinnato mentre abbraccia il suo ragazzo. «Dobbiamo cambiare la mentalità - prosegue - dobbiamo stare più attenti sulle tematiche di omofobia e razzismo, qui lottiamo per tutti». E tra la folla non mancano i classici cartelli: «Come faccio a non amare le donne se esiste Sabrina Ferilli» si chiede una ragazza, mentre le bandiere arcobaleno la avvolgono.