A Palermo il Carnevale fa tappa a Passo di Rigano: «Festa anche per i diritti e contro il degrado della villetta del quartiere»

Divertimento e diritti. Il Carnevale di Passo di Rigano, quartiere della Quinta Circoscrizione di Palermo, fa ballare le scuole della zona e prova ad accendere una luce sullo stato della villetta di via Cartagine, unico vero spazio dedicato a bambini e ragazzi.

«Questo Carnevale è dedicato soprattutto ai diritti - ha spiegato il presidente della V circoscrizione, Andrea Aiello - la scelta infatti è stata quella di partire da via Agordat e terminare la parata nella villetta: la nostra volontà è quella di rimetterla in sesto, già nei giorni precedenti abbiamo messo in sicurezza alcune parti proprio per ospitare oggi i più piccoli ma il desiderio è quello di ripristinarla. Nei mesi scorsi siamo riusciti a far installare nuovi cestini e panchine colorate e già ha ripreso vita. Non è difficile vedere alcune famiglie andare la domenica o trovare ragazzi che di pomeriggio si riuniscono per qualche chiacchiera. Lo spazio è soprattuto loro».