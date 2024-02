Palermo, a Tommaso Natale sfilata di Carnevale nel segno dell'inclusione

Una sfilata in maschera, una festa di Carnevale per tutti i bambini del quartiere Tommaso Natale, a Palermo, con mascotte e carri colorati. Una giornata all’insegna del divertimento e della spensieratezza quella organizzata nella Settima Circoscrizione dall’associazione L’Arcobaleno con la collaborazione della scuola di danza Angels dancing El Maghreb.

«Lo spirito è quello dell’aggregazione e della solidarietà per fare stare insieme i bambini. Vogliamo far vivere i territori – spiega il consigliere della Settima Circoscrizione, Fabio Costantino – e le periferie spesso abbandonate a se stesse».

Antonella Macaluso e Isabella Gioè dell’associazione L’Arcobaleno spiegano l’importanza di iniziative di questo tipo per coinvolgere la comunità: «È importante anche tutta la fase organizzativa – dicono – quando si sta insieme per dipingere e allestire il carro. Sono momenti di condivisione».

Entusiasti i genitori che possono far trascorrere ai loro bambini momenti di allegria. I sorrisi dei più piccoli, ciascuno dentro il proprio abito di Carnevale, tra coriandoli e stelle filanti, sono la conferma della buona riuscita dell’evento. Dietro al carro, ballando a ritmo di musica, piccoli e grandi hanno sfilato per tutto il quartiere. «I bambini hanno il diritto di essere felici e di divertirsi – dice Houda Larhissi della scuola di danza - è un momento di festa per tutti».