A Palermo torna Educarnival, sfilate in centro e festa all'Ospedale dei Bambini

Dopo le ultime ore di incertezza legate alle forti raffiche di vento che stanno sferzando Palermo, l’annuncio ufficiale: l’Educarnival, come da calendario, prenderà il via domani (11 febbraio).

La manifestazione, che si propone di educare attraverso il divertimento riscoprendo la tradizione del carnevale nel capoluogo siciliano e di sperimentare nuovi ambienti di apprendimento, quest’anno avrà il tema Immaginare Palermo e la sua provincia. Domani alle 15 si entra nel vivo della manifestazione con la sfilata di alunni e studenti in maschera (100 per ogni scuola per motivi di sicurezza) e dei carri realizzati dalle scuole che da piazza Croci (piazza Antonio Mordini) si snoderà lungo via Libertà, attraversando piazza Politeama, via Ruggiero Settimo e terminerà in piazza Verdi. Durante la sfilata, sono previste alcune soste con esibizioni musicali, coreutiche e drammatizzazioni degli studenti.

Lunedì 12 febbraio, invece, sarà il turno delle attività di animazione nei reparti pediatrici delle scuole in ospedale, con il coinvolgimento degli studenti che trascorreranno la mattinata festeggiando il Carnevale insieme ai compagni ricoverati all’Ospedale dei Bambini.